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"Доказать не можем": в Нацсовете расписались в бессилии перед Медведчуком

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не имеет доказательств связи телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Об этом на вечернем заседании Верховной Рады заявила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук, передает "РБК-Украина". По ее словам, данные каналы были куплены подставным лицом.

"Мы живем в правовом государстве, поэтому руководствуемся исключительно нормами закона... на самом деле эти каналы купленные подставным лицом, то есть связи с Медведчуком мы доказать не можем", – сказала Фещун.

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Она добавила, что Нацсовет сотрудничает с Антимонопольным комитетом Украины для установления связи между конечными бенефициарными владельцами указанных телеканалов.

Однако, подчеркнула Фещун, их расследование касательно 112, NewsOne и ZIK началось после после покупки последнего телеканала Тарасом Козаком.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

  • Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

  • Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку действий сотрудников NewsOne на предмет государственной измены.

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Тема
Телемост с Россией
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радовещания
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