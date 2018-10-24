''Пойду до конца'': мать наказанного за ''Слава Украине'' школьника потребовала возмездия

Мать ученика 8 класса Здолбуновской школы №5 Ивана Огородника, которого учитель английского языка Роман Прилуцкий наказал за возглас "Слава Украине", взяв ребенка за ухо и приставив к стене, будет добиваться увольнения педагога из школы.

Об этом сама мама Ивана сообщила OBOZREVATEL, добавив, что хотела мирного урегулирования ситуации, однако так и не дождалась извинений от учителя.

"В понедельник, 22 октября, я приносила заявление директору, там присутствовали классный руководитель Ивана, представитель из отдела образования и учитель английского Роман Прилуцкий. Классный руководитель обратилась ко мне: "Иванка, это же можно было решить мирным путем". Я ей ответила, что я также за мирный путь, и я ждала, что Роман Казимирович пообщается со мной, и скажет, что он был немного не прав, превысил свои полномочия. А он со мной стоял и говорил ни о чем", - рассказывает Иванна Ходорчук.

Более того, по словам женщины, учитель звонил ей и угрожал написать соответствующее заявление.

"Он не извинялся, а потом еще позвонил и говорит: "Так мы ни до чего не договорились? Может вы заберете заявление из школы, тогда и я ничего писать не буду". Я ему сказала: "Пишите, пожалуйста". Он хочет писать заявление, что ребенок сам спровоцировал, что я его плохо воспитала и сказала ему идти провоцировать Романа Казимировича", - сообщила она.

Иванна Васильевна опровергает заявления Прилуцкого о возможной травле его из-за того, что он когда-то собирал подписи против сноса памятника советскому диверсанту-разведчику Николаю Приходько. По ее словам, она даже не знала об этом факте и не имеет к нему никакого отношения.

Вместе с тем женщина боится, что после этого инцидента в школе со стороны учителей может начаться предвзятое отношение к ее сыну. Ходорчук не исключает возможности того, что ей придется перевести Ивана в другую школу. При этом она вспомнила, что подобный случай уже происходил с женой Романа Прилуцкого - Татьяной, которая работает учителем младших классов в этой же школе.

"Это было 9 лет назад. Не помню, в чем именно было дело, но мама ученика была вынуждена перевести своего ребенка в другую школу. Тогда жена резко заболела, у нее был нервный срыв", - рассказала Ходорчук.

Пока же Иванна требует полноценного расследования этого инцидента независимой комиссией.

"Я буду добиваться того, чтобы этот учитель покинул школу, если независимая комиссия докажет его вину. Больше я ничего от него не хочу - ни извинений, ни моральной компенсации. Уже раздули, что я хочу от него денег. Не хочу, это уже стало точкой, я пойду до конца, за "Слава Украине" это или нет", - заявила мать Ивана.

Иван Огородник вместе с сестрой Фото: Facebook Иванна Ходорчук

"Ради ребенка я буду добиваться, я дойду до президента, я везде дойду. Это недопустимая "норма" воспитания ребенка", - добавила Ходорчук.

Сама директор школы №5 Жанна Рудик сообщила OBOZREVATEL, что проводится служебное расследование, комиссия должна предоставить свой вердикт до 2 ноября.

"Сейчас проведено анкетирование среди одноклассников Ивана с разрешения родителей, планируем опросить и других учеников. Сам учитель объяснения еще не предоставил, ждем, но если оно не будет предоставлено, то будем составлять соответствующий акт. Тот человек тоже переживает, волнуется", - рассказала она.

Директор также считает недопустимыми подобные действия со стороны учителя, и надеется на справедливое расследование.

"Ситуации можно было бы избежать, если бы учитель в тот момент как-то по другому отреагировал. Хотя дети часто провоцируют, изучают, "пробуют на зуб" учителя. Я сама 9 год работаю директором, и различные ситуации случались, но не могу сказать, что дети в нашем заведении какие-то не такие", - говорит она.

О наказании, которое грозит Роману Прилуцком, по словам Рудик, об увольнении речь не идет. Учитель получит выговор, если его вина будет доказана.

"Если учитель виноват. Но, слава богу, физический вреда ребенку не нанесен, никаких медицинских справок нет. Ребенок на сегодняшний день ведет себя активно, общается, я сама у них веду историю, он пытался мне хорошо отвечать на уроке, хотя не является успешным учеником, скажем так. Любит покрутиться и нарушать поведение. Но если вина учителя будет доказана, выговор будет выписан однозначно, а выговор это не то, что штраф, он будет лишен денежного вознаграждения, выплачиваемого учителям в конце года за хорошие показатели в работе", - пояснила директор.

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