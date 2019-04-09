Доигралась? Пропагандистка Скабеева получила выговор из-за Украины

Российской пропагандистке Ольге Скабеевой будет сделано жесткое предупреждение о правилах поведения в Парламентской Ассамблее в связи с январским инцидентом с украинской делегацией.

Об этом заявил представитель Украины в ПАСЕ Владимир Арьев во вторник, 9 апреля, в эфире телеканала "Прямой".

"Я знаю, что с ней [со Скабеевой] будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И, очевидно, будет сделано серьезное предупреждение", — сказал Арьев.

Ольга Скабеева

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Скабеева устроила новый скандал в ПАСЕ, обрушившись с обвинениями на украинскую делегацию из-за возвращения РФ в Ассамблею.

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