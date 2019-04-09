|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Доигралась? Пропагандистка Скабеева получила выговор из-за Украины

1.9тЧитать материал на украинском

Российской пропагандистке Ольге Скабеевой будет сделано жесткое предупреждение о правилах поведения в Парламентской Ассамблее в связи с январским инцидентом с украинской делегацией.

Об этом заявил представитель Украины в ПАСЕ Владимир Арьев во вторник, 9 апреля, в эфире телеканала "Прямой".

"Я знаю, что с ней [со Скабеевой] будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И, очевидно, будет сделано серьезное предупреждение", — сказал Арьев.

Новости
"Выучу украинский!" Скабеева унизительно попросилась на дебаты Зеленского и Порошенко

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Скабеева устроила новый скандал в ПАСЕ, обрушившись с обвинениями на украинскую делегацию из-за возвращения РФ в Ассамблею.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Ольга СкабееваВладимир Арьев
Место
Россия
Тег
ПАСЕ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
5
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну пока что ,только этот жирдяй рассказал что "он типа знает ,что с ней будет проведён серьёзный разговор"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения