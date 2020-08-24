Дочь погибшего разведчика пришла на Майдан с портретом отца: фото растрогало украинцев

Дочь погибшего на Донбассе командира отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников.

Девочка пришла с портретом своего отца. Соответствующее фото ее на Майдане Независимости опубликовали в социальных сетях (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).

"Дочь разведчика Ярослава Журавля прошла на Марше защитников с портретом своего отца", – написал журналист Владимир Горковенко.

Дочь погибшего разведчика Журавля принесла на Майдан портрет отца. Telegram Владимир Горковенко

"Увидела этот кадр и плачу", – добавила блогер Мария Мадзигон.

Twitter Мариb Мадзигон

Фото также растрогало украинцев. В комментариях к снимку они написали: "Пусть простит нас, если сможет", "Пусть судьба ей улыбнется", "Невозможно смотреть без слез".

Telegram Владимир Горковенко

Реакция украинцев на фото дочери Ярослава Журавля

Как сообщал OBOZREVATEL,Ярослав Журавель погиб 13 июля во время обстрела эвакуационной группы в районе Зайцево на Донбассе. Его тело оккупанты передали только 21 июля.

Напомним, что 24 августа в Киеве состоялся Марш защитников, в котором приняли участие ветераны войны на Донбассе.

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