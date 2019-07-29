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До +8: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

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Август начнется в Украине с сухой погоды и существенного похолодания до +8 уже в первую ночь.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 августа, осадков не будет. Однако ночью ожидается резкое похолодание: в западных, северных, центральных и восточных областях столбики термометра опустятся до 8-12 градусов тепла.

На юге, а также в Закарпатской и Черновицкой областях ночью ожидается +16-19, а в Крыму +19-21.

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До +8: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

Скриншот

До +8: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

Корреспондент.net

Днем +18-22 будет в северных, части центральных и восточных областей. На юге и в Закарпатской области сохранится теплая погода – от 26 до 30 градусов тепла. На остальной территории ожидается +23-25.

В пятницу, 2 августа, северные и западные регионы накроют дожди с грозами. На остальной территории будет сухо. По всей стране будет +22-24, на юге ожидается +26-28.

До +8: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

Скриншот

На выходных, 3-4 августа, дожди с грозами снова ожидаются по всей Украине. Практически во всех регионах прогнозируют температуру от 23 до 25 градусов с отметкой "плюс".

До +8: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Синоптики дали подробный прогноз на август. По их расчетам, август будет солнечным и очень жарким.

  • Народный синоптик Леонид Горбань дал противоположный прогноз погоды на август. Он заявлял, что этот месяц в Украине будет не таким жарким, как июль.

  • По прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, до конца июля в Украине сохранится жаркая погода, местами температура достигнет 30 градусов выше нуля. Но уже в начале августа на смену придет похолодание.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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