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До +35: синоптик дала прогноз по Украине на праздничные выходные

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В Украине в День Флага и День Независимости, 23 и 24 августа, ожидается сухая солнечная погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в блоге на Оpinion, антициклон будет определять метеоусловия в большинстве областей, исключение составят локальные дожди и грозы в Прикарпатье и северо-востоке страны.

Температура воздуха в западных областях и в северной части в течение дня будет колебаться около +24 +29 градусов.

До +35: синоптик дала прогноз по Украине на праздничные выходные

Жаркая погода

Жаркая погода

24 канал

На юге, в восточных областях и в большинстве центральных, кроме Винницкой области, жара удержится. Предполагается максимально +30 +35 градусов.

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В большинстве областей ветер будет порывистым, местами до сильного.

По прогнозу синоптика, следующая неделя существенных изменений в погоде не принесет. В Украине будет преобладать сухая погода, высокое атмосферное давление, сильная жара на юге, востоке и в центре; на севере и западе будет тепло, до умеренной жары.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре ожидается почти летняя погода с комфортными дневными температурамии умеренными осадками.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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