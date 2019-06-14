До +33: синоптики уточнили жаркий прогноз по Украине

В Украине в пятницу, 14 июня, в поле повышенного атмосферного давления сохранится жаркая и в основном сухая погода.

Осадков не прогнозируется, лишь днем на крайнем западе кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный (на юге и востоке – северо-восточный), 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 15-21°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°; в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 13-18°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 21-27°.

Жара в Украине "Украинские новости"

В Киеве 14 июня без осадков. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины в выходные дни, 15-16 июня, сохранится сухая и жаркая погода.

В Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, воздух будет прогреваться выше 30 градусов

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