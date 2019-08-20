До +32 и без осадков: синоптики уточнили потепление в Украине

Во вторник, 20 августа, погоду в Украине будет определять сухая и теплая воздушная масса.
Как сообщает Укргидрометцентр, по всей территории будет сухо. Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-20°; днем 27-32°.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Погода в Украине
Иллюстрация
В Киеве 20 августа будет без осадков, температура ночью 15-17°, днем 28-30°.
В среду, 21 августа, будет также сухо, лишь на крайнем западе днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-18°, на юге до 21°; днем в южных и восточных областях 30-35°, на остальной территории 27-32°.
В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 29-31°.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре ожидается почти летняя погода с комфортными дневными температурами и умеренными осадками.
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