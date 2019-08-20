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До +32 и без осадков: синоптики уточнили потепление в Украине

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Во вторник, 20 августа, погоду в Украине будет определять сухая и теплая воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, по всей территории будет сухо. Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-20°; днем 27-32°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Новости
В Украине снова жара до +32: прогноз погоды на 20 августа от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

В Киеве 20 августа будет без осадков, температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

В среду, 21 августа, будет также сухо, лишь на крайнем западе днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температура ночью 13-18°, на юге до 21°; днем в южных и восточных областях 30-35°, на остальной территории 27-32°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 29-31°.

До +32 и без осадков: синоптики уточнили потепление в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре ожидается почти летняя погода с комфортными дневными температурами и умеренными осадками.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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