До +23 и сухо: синоптики порадовали теплым прогнозом погоды на Покров

В Украине, 14 октября, ожидается сухая и солнечная погода, которая позволит гражданам отпраздновать Покров и День защитника без зонтиков.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, что значительная часть континентальной Европы "обрамленная венчиком дождей, ветров и прохлады Атлантики", что позволяет защититься нашей стране от плохой погоды.

Погода в Европе facebook/tala.didenko

По ее словам, в Украину пришел антициклон Lisbeth, который является "патроном украинского бабьего лета".

"Температура воздуха в течение дня составит +18… +23 градуса. Кому днем ​​будет слишком тепло, можно пройтись по улице ночью: +7… +13 градусов", – пояснила Диденко.

Антициклон Lisbeth facebook/tala.didenko

Она также добавила, что в Киеве будет ясная и теплая погода, а температура воздуха прогреется до +20 градусов. По предварительным прогнозам, вся следующая неделя порадует украинцев сухой и малооблачной погодой.

Погода в Украине - Бабье лето freeimages.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, какой будет погода в Украине в "долгие выходные" – с 12 по 14 октября.

А начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида сообщал, когда закончится бабье лето.

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