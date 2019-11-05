До +22: синоптик дала жаркий прогноз по Украине

В среду, 6 ноября, на территории Украины ожидается теплая и дождливая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, дожди вероятны на западе и севере.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей составит +15 +20 градусов, на юге до +22 градусов. В западных областях ожидается +10 +16 градусов.

Ветер - с юго-запада, порывистый, на Левобережье даже с штормовыми порывами.

В Киеве 6 ноября атмосферный фронт может закрыть солнце, существенные осадки маловероятны. Температура воздуха в столице составит +16 +18 градусов.

Осення погода 24 канал

По прогнозу Диденко, 7-8 ноября несколько похолодает, а уже выходные температура воздуха снова повысится.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

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