До +22 градусов: синоптики рассказали, где в Украине будет тепло

Погода в Украине в среду, 27 мая, продолжит быть дождливой и прохладной. При этом максимальная температура будет +22 градуса.

По прогнозу синоптиков, скорость ветра ожидается 5-10 м/с, сообщает пресс-служба Укргидрометцетра.

Прогноз погоды в Украине

Дожди пройдут по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма. На украинском полуострове температура днем ожидается +19+21, ночью +9+11. В остальных южных регионах страны прогнозируются осадки.

На севере страны также пройдут дожди. Днем столбики термометра покажут +17+19, а ночью +9+11 градусов. Аналогичная погода будет и в западных областях. Однако местами температура ночью может опуститься до +6+8 градусов.

Погода в Украине на 27 мая Укргидрометцентр

В центре и на востоке тоже пройдут ливни. При этом в Луганской и Донецкой ожидаются грозы, но также и температура будет самой высокой: днем +20+22, ночью +8+10 градусов.

В Киеве 27 мая будет днем воздух прогреется до +17+19 градусов, ночью +9+11. Столицу также накроют дожди.

Погода в Киеве на 27 мая Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, где пройдут дожди в Украине.

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