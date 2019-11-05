До +21 и мокро: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

В среду, 5 ноября, в Украину вместе с потеплением придет дождливая и пасмурная погода.

Как уточняет Укргидрометцентр, синоптики прогнозируют ночью по всей территории страны, днем на Левобережье и на крайнем западе небольшие, местами умеренные дожди. Температура ночью 8-13°, на востоке и западе 5-10°, днем 12-17°, на юге до 21°.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине Иллюстрация

В Киеве 5 ноября ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 14-16°.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

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