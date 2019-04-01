До +19! Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в понедельник, 1 апреля, ожидается теплая погода без осадков.

Так, согласно данным Украинского гидрометцентра, во всех регионах страны будет наблюдаться малая облачность. Средняя температура днем составит от +9 до +11 градусов.

Самую высокую температуру синоптики прогнозирует на юге и востоке – от +14 до +18, а в Николаевской области до +19 градусов. При этом ночью температура будет ощутимо ниже - от +2 (в Луганской области от 0) до 6 градусов.

В западном регионе днем будет от 8 до 13 градусов выше нуля. В Закарпатской области немного теплее – от +15 до +17. Ночью отметка термометра опустится до +1…+5 градусов.

В центральной Украине днем от +9 до +15, ночью – от +3 до +6 градусов. В Киеве от +9 до +11 в светлую пору суток и от +4 до +6 градусов в темную. Без осадков.

Как писал OBOZREVATEL, апрель в Украине будет теплым, но дождливым. Отмечается, что первая неделя месяца будет облачной с прояснениями.

В целом резкое потепление прогнозируют ближе к середине апреля.

Синоптики также прогнозируют, что весна в Украине будет заметно теплее, чем обычно, но начнется с похолодания.

pexels.com

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