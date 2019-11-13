До +18: синоптики пообещали осеннее потепление в Украине

В Украине в среду, 13 ноября, в Украину придет потепление, благодаря воздушной массе, которая переместится с юго-запада – с Балканского полуострова.

Как сообщает Укргидрометцентр, лишь на Закарпатье днем ожидается небольшой дождь. Ночью и утром на Левобережье будет наблюдаться туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Погода в ноябре в Украине Иллюстрация

Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях и на побережье морей до 11°, днем 10-15°, на крайнем юге и Закарпатье до 18°;на востоке страны и севере Левобережья ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киеве – без осадков; температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что в Украине в среду, 13 ноября, погоду будут определять антициклоны, которые сейчас "шастают" Европой.

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