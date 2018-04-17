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"Опасная трещина у него в голове": в Украине ответили на фейк о ДнепроГЭС

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В настоящее время Днепровская гидроэлектростанция находится в удовлетворительном техническом состоянии.

"Никаких трещин там нет", - сказали "Обозревателю" в пресс-службе компании "Укргидроэнерго".

"С 29 марта по 2 апреля мы ремонтировали там дорогу, а с 20 апреля мы планирует реконструкцию автодорожного переезда. Видимо, ввиду этих работ появляются различные утки, фэйки и неправдивые сведения о состоянии Днепрогэс. На самом деле там никаких трещин нет", - подчеркнули в пресс-службе.

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"Более того – на ГЭС проводились исследования, которые показали, что бетон, который лежит в плотине, очень крепкий и достаточно хорошего качества", - добавили в "Укргидроэнерго".

Напомним, 16 апреля в мессенджере Telegram разошлось сообщение человека под псевдонимом "Караулов", который заявил о том, что якобы, "на днях через всю плотину прошла ещё одна опасная трещина".

Комментируя это заявление, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог, член партии РОДП "Яблоко" Юрий Медовар заверил: речь идет о фэйке.

"С какой стати эта трещина должна пройти? Такие колоссальные сооружения всегда под контролем, там постоянно проводятся плановые проверки. Если там что-то произойдет, это будет означать техногенную катастрофу", - сказал он.

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Медовар также рассказал о том, что в свое время лично побывал на Днепрогэс, и лично удостоверился: "Это серьезное сооружение". "Я не знаю, откуда эта информация у Караулова. Он что, сам видел эту "еще одну опасную трещину"? По-моему, "еще одна опасная трещина" - у него в голове. Этому Караулову верить нельзя, он врет как дышит", - подчеркнул ученый.

Как писал "Обозреватель", ранее экологи ответили на вопрос, что убивает реку Днепр.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Юрий Медовар
Место
УкраинаЗапорожье
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