"Луганская народная республика" – это пятно, которое скоро исчезнет из жизни и информационного пространства.

Помните, как вам в 2104-м году рассказывали о том, что с приходом русского мира жизнь у вас улучшиться на 101%. А где обещанное? Почему-то недореспублика существует уже шестой год, но с каждым днём жизнь в ней становится всё хуже и хуже.

Промышленность в ужасном состоянии, ни одно предприятие не работает даже на 15%. Неоткуда черпать деньги. Уже настолько затянули пояса местные жители, что в ближайшем будущем не за что будет купить буханку хлеба.

В тоже время, руководство "республики" чувствует себя вольготно. Зарабатывает на контрафакте, отмывает деньги на ремонтах дорог и строительстве пунктов пропуска, ну и конечно продаёт остатки заводов в РФ.

Новости Новым террористам обещают паспорт РФ

И тут, как гром среди ясного неба, 2 августа текущего года министр финансов "ЛНР" Е.В.Мануйлов заявил о том, что в бюджете "республики" нету денег. В связи с этим все социальные выплаты бюджетникам будут приостановлены до конца года. Вы можете себе представить полгода без материальной помощи?!

Министр финансов "ЛНР" Евгений Майнулов

Интересно получается: денег нет, но министр купил себе в России элитное авто, отдохнул в Краснодарском крае. Очередной обман, которому вы верите.

Вы готовы работать за спасибо? Если снимите розовые очки, то сможете увидеть реальную картину, которая сложилась после прихода русского мира. Уверен в том, что вам не это обещали на "референдуме". Сказка о русском мире оказалась далеко не той, в которую хотелось бы верить! Вы не живёте, а выживаете. Может хватит идти на поводу у тех, кто только зарабатывает на вас.

Вы же поняли, что сделали ошибку в 14-м году, да? Прекращайте верить в то, чего никогда не будет. Задумайтесь над тем, как будут жить ваши дети лет через 10. Украина – это страна которая имеет большое будущее. А тут… Думайте.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!