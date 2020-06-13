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13 июня • обновлено в 06:39
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Для выживания в Украине нужны несколько вещей

1.2т

Глядя на страшную тенденцию, идущую в сторону полнейшего беззакония и бесправия обычного гражданина Украины, я хочу озвучить следующую мысль.

У вменяемого, адекватного и не ватного украинца есть два варианта. Либо уехать, либо остаться.

Первый вариант – это понятное чувство самосохранения, и, наверное, никто не вправе кого-либо осуждать.

Второй – требует очень серьезной работы над собой, иначе ты рано или поздно станешь мишенью для любого винтика, имеющего власть в сегодняшней системе.

Так вот, для выживания в сегодняшней Украине украинцу по убеждениям нужно:

– быть физически выносливым. Потому что порой испытания, выпадающие на долю рядового гражданина в существующей системе, требуют крепкого здоровья;

– быть юридически грамотным. Это не защищает тебя от системы, в которой творится беззаконие, но дает тебе шанс бороться за себя если не здесь, то хотя бы в европейских судах. И поэтому я призываю каждого единомышленника - уделите время самообразованию и образованию своих детей в данной конкретной плоскости. Это вопрос выживания.

– быть экономически грамотным. Это позволит хотя бы немного предусмотреть будущие процессы - и человек может заблаговременно обезопасить себя от дефолта, куда нас толкает зеленая власть. Или от краха своего бизнеса и потери заработанных собственным трудом денег. От потери работы и социальных гарантий.

– быть психологически устойчивым. Времена у нас сложные, они таковыми были, впрочем, всегда. Просто время от времени они обостряются и требуют повышенного внимания и способности справляться со стрессами. Я считаю, что умение вовремя взять себя в руки помогает принимать более взвешенные решения. А один из моих фб-друзей рассказал о своем замечательном правиле: "Не стартуй на эмоциях". Не стартуй, остановись, подумай, а потом действуй.

Проблема, и она громадных масштабов, в том, что в Украине сегодня с тобой может случиться все, что угодно. Посмотрите, как табун лошадей, состоящий из населения с низкой социальной ответственностью, с легкостью закрывает глаза на внешние угрозы. А вторая его часть – сознательно и недальновидно тянет нас к России, которая давно не богата, и это наоборот ЕЙ нужно доить Украину и ее экономически "жирные" области, чтобы выжить. Насквозь дотационная Россия будет пить соки из оккупированных наших регионов, там, где можно что-то еще выжать и обескровить. Обе части этого нашего населения, и глупцы, и коллаборанты - плевать хотели на законность. И где-то между этими жерновами попадает в ловушку Украинец.

Я призываю оттачивать свои знания, свои силы, свои возможности и способности, потому что быть просто гражданином своей страны, сознательной ее части, не безопасно. У нас садят невиновных, у нас высшая власть плюет на Закон, у нас никто и ни от чего сегодня не защищен.

И даже если ты воевал за ДАП и являешься легендарным киборгом – ты НЕ защищен.

Если ты строил экономику и причастен к ее росту еще на момент 2019 года – ты НЕ защищен.

Если ты отстаивал интересы страны на международных площадках – ты НЕ защищен.

Не защищен патриот и предприниматель, не защищен учитель и медик.

Пожалуйста, берегите себя и своих детей. Становитесь образованнее и сильнее, и пусть ваши дети станут сильнее вас самих. Это ваш собственный долг перед ними - научить их защищаться.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олени Кудренко
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