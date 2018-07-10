Для уничтожения России: в Украине начали готовить подростков-добровольцев

Обучение первой учебной группы лагеря национально-патриотического воспитания молодежи "Юный доброволец" завершилось на базе учебного центра Украинской добровольческой армии.

"Во время торжественного марша с Государственным и Революционным флагами юные добровольцы шагали как военная целое", – сообщила пресс-служба центра УДА в Facebook. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Обучения юных украинцев будут проводиться до августа 2018 года. В лагерь принимаются дети от 14 до 18 лет. Обучать добровольцев будут практическим навыкам тактики боя и выживания на войне.

Народный депутат Дмитрий Ярош написал, что украинские добровольцы готовят молодое поколение к защите государства.

"Украинская Добровольческая Армия знает, что самые тяжелые испытания для нашей Нации и Государства еще впереди. Поэтому мы, украинские добровольцы, наряду с выполнением боевых задач на линии фронта, готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожению нашего извечного врага, империи-агрессора России", — написал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные уничтожили позиции террористов на Донбассе. Этот момент запечатлели на видео.