Для украинцев начали действовать новые правила въезда в Беларусь: что изменилось

Со вторника, 1 сентября, украинцам для поездок в Беларусь необходим загранпаспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы со ссылкой на постановление Кабмина "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан".

Пограничники отметили, что новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинцев.

"В случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной, в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов", – отмечено в сообщении.

Также будет сокращено время прохождения пограничного контроля, ведь информация с загранпаспортов считывается автоматически.

При этом отмечается, что жители приграничных районов Украины смогут и дальше посещать Беларусь через местные пункты пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет).

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане Беларуси, которые хотят получить статус беженца либо статус лица, которое нуждается в дополнительной защите, могут обращаться к Государственной миграционной службе Украины.

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