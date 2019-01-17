''Для ублажения!'' В РПЦ разозлились из-за нового церковного закона 

РПЦ в Украине назвала принятый Верховной Радой закон о смене религиозными общинами подчиненности рейдерским и скандальным.

Документ был принят с целью "ублажения и наполнения одной религиозной общины", заявил глава юридического отдела РПЦ в Украине протоиерей Александр Бахов.

"Под предлогом облегчения изменения подчиненности и якобы улучшением процедуры регистрации уставов религиозных общин народные депутаты пытаются ввести массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций в Украине в течение года", - отметил он.

Протоиерей Александр Бахов church.ua

"Как мы видим, попытка предложить механизм для изменения подчиненности оборачивается в излишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций", - подчеркнул юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, под юрисдикцию ПЦУ уже перешли около 70 приходов Русской православной церкви в Украине.

Присоединяться к ПЦУ начали приходы из Винницы. Так, сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора. Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что теперь служит независимой церкви.

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