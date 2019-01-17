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''Для ублажения!'' В РПЦ разозлились из-за нового церковного закона 

2.2тЧитать материал на украинском

РПЦ в Украине назвала принятый Верховной Радой закон о смене религиозными общинами подчиненности рейдерским и скандальным.

Документ был принят с целью "ублажения и наполнения одной религиозной общины", заявил глава юридического отдела РПЦ в Украине протоиерей Александр Бахов.

"Под предлогом облегчения изменения подчиненности и якобы улучшением процедуры регистрации уставов религиозных общин народные депутаты пытаются ввести массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций в Украине в течение года", - отметил он.

Протоиерей Александр Бахов

Протоиерей Александр Бахов

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"Как мы видим, попытка предложить механизм для изменения подчиненности оборачивается в излишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций", - подчеркнул юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, под юрисдикцию ПЦУ уже перешли около 70 приходов Русской православной церкви в Украине.

Присоединяться к ПЦУ начали приходы из Винницы. Так, сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора. Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что теперь служит независимой церкви.

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Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
УПЦ надо перестать реагировать на вой нацистов бандер, их ждет 9 кругов ада, вот где визги будут)))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Во блдь, кацапские оккупанты в украинских святынях - это благо, а возврат святынь украинскому народу - рейдерсво, Оруэлл нервно курит в сторонке...
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