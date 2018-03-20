"Для настроения": синоптик рассказала, когда потеплеет в Киеве

В Киеве с 26 марта и до конца месяца ожидается потепление.

"Чтобы не впасть в отчаяние от этого снего-мороза на День весеннего равноденствия, то есть, день начала астрономической весны, для лучшего настроения можно поизучать эту прогностическую диаграммку для Киева", – написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что к концу месяца в Киеве температура поднимется до 10 градусов тепла.

"Потепление начнется с 26 марта, а 29-30 марта в Киеве предположительно до +10 градусов", – резюмировала Диденко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Диденко анонсировала потепление по всей Украине. Согласно ее прогнозу, антициклон постепенно вытеснит циклон, который принес мороз и снег.