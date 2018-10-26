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''Для нас Герои, для них – враги'': Филарет объяснил, кто может помешать созданию единой УПЦ

8.2тЧитать материал на украинском

Помешать объединению украинской церкви никто уже не сможет.

Об этом заявил на пресс-конференции предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, подчеркнув, что это является волей Божьей.

"Бог создает такие условия, что люди, хотят или не хотят, а вынуждены идти этой дорогой. Например, много кто не хотел входить в Киевский патриархат. Почему? "Не каноничная церковь, раскольники". Но Господь допустил войну, и война показала, кто есть кто. Начиная с первых воинов, погибших на Донбассе, люди стали сотнями тысяч переходить в Киевский патриархат. Раньше не думали про это, а когда их дети погибли, защищая украинскую землю, московская церковь отказалась их отпевать. Тогда Онуфрий в Верховной Раде заявил, что не встанет, когда чтили Героев: "Мы не чтим убийц". Для нас Герои, а для него - убийцы. Эти обстоятельства привели к тому, что масса людей перешли из Московского в Киевский патриархат, и так будет дальше", - объяснил патриах.

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

Он заявил, что Бог создает условия, чтобы в Украине была единая церковь, которая будет мощной основой государства.

"Это неопровержимо. Я верил в 91-м году, когда никто не верил, и сейчас верю. Все придет к объединению церкви в одну Украинскую православную церковь", - подчеркнул он.

Филарет также объяснил процедуру получения Украиной Томоса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филарет пояснил, кто возглавит единую УПЦ после Томоса.

Смотрите видео по теме:

Персоны
Патриарх ФиларетМитрополит Онуфрий
Место
Украина
Объект
единая церковь
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коршун федот
коршун федот
Мокшва , та її РПЦ (Раші Піз-еЦ), - розкольники і сектанти, які не мають Томосу, незаконно богохульствують на території України, та незаконно користуються Українськими Святинями.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Раскольник и предатель выпестованный и обличенный, в свое время, на должность Московским Патриархатом.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Гнать московских сектантов на немытую сраными метлами
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