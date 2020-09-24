Для "красной" зоны карантина в Украине обновили список ограничений

Для городов Тернополь и Бережаны, которые попали в "красную" зону карантина, установили ряд ограничений. Они начнут действовать с понедельника, 28 сентября.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 24 сентября, сообщил на своей странице в Facebook министр правительства Олег Немчинов.

В частности, среди запретов, посадка пассажировв указанных населенных пунктах в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения; прием посетителей в кинотеатрах, ТРЦ, спортзалах, фитнес-центрах, кафе и ресторанах; посещение социальных или реабилитационных учреждений.

Полный список запретов:

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры, кинотеатров, заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

производства банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;

торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов;

посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что в Бережанах зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости – 688 случаев на 100 тысяч населения, что в шесть раз превышает средний показатель по стране и в 17 раз базовый показатель.

При этом в некоторых населенных пунктах показатели улучшились. Речь идет о Чопе, Славуте, Волочисском районе Хмельницкой области и Герцаевском районе Черновицкой области.

"Административно-территориальные единицы, где соблюдали все ограничительные меры, демонстрируют улучшение ситуации", – приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, с 28 сентября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование по регионам. В обновленном списке Киев перешел в "желтую" зону. Города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".