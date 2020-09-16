Диетолог рассказала о вреде морепродуктов для больных коронавирусом

Морепродукты напрямую не связаны с распространением коронавируса, и они не наносят вред иммунитету человека.

Диетолог Айтор Санчес изданию inosmi.ru рассказала, что также пока не сообщалось о заражениях вирусами, которые могут оказаться на поверхности продуктов.

"Если вы говорили о потреблении морепродуктов, которое может нанести вред иммунитету, то важно отметить, что такое возможно, только если в организм человека попало большое количество тяжелых металлов. Об этом, прежде всего, нужно помнить группам населения повышенного риска, например, детям, беременным женщинам и пожилым людям", – рассказала медик.

Санчес подчеркнула, что здесь речь идет, скорее, о больших рыбах жирных сортов, а не о морепродуктах вообще.

"Кстати, раньше был миф о том, что "морепродукты вредны для сердца" из-за высокого содержания холестерина. Сейчас у нас больше сведений, и мы точно знаем, что морепродукты не оказывают негативного воздействия на сердечно-сосудистую систему", – напомнила диетолог.

По ее словам, нет необходимости ограничивать их потребление, за исключением тех случаев, когда есть конкретные противопоказания.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, из-за резкого роста количества больных коронавирусом в разных странах мира усилили карантин. Так, противоэпидемические ограничения ужесточили в Австрии, Великобритании и Израиле.

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