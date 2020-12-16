'Дочь стучала в двери больницы, никто не открывал': подробности гибели годовалого ребенка на Тернопольщине

В Тернопольской области произошла трагедия. Годовалая девочка проглотила пакет с остатками кукурузных палочек. Пока родители возили малышку из одной больницы в другую, ребенок начал задыхаться и погиб. Родные девочки считают, что виноваты медики, которые не оказывали ей помощи. Врачи же уверяют, что мама сама покинула больницу.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла в селе Качановка на Тернопольщине. Как рассказала OBOZREVATEL староста населенного пункта Любовь Пастыр, 25-летняя мама с мужем воспитывает троих детей. Часто она оставляла младших под присмотром старших и уходила из дома по делам.

"Младшая вроде проглотила полиэтиленовый пакет с остатками кукурузных палочек и начала задыхаться. Родители повезли ее в Подволочискую центральную районную больницу", – говорит староста.

По ее словам, к медикам девочка попала в 14 часов.

"Примерно в 14:17 ребенка немного "раздышали". И педиатр дала направление маме, чтобы они ехали в Тернопольскую областную детскую больницу. Но женщине не понравилось, как обращались с ребенком, и она сказала, что поедет в соседнюю область, Хмельницкую, город Волочиск, в местную больницу. Там ей сообщили, что надо ехать в областную, но уже в Хмельницкий. Поскольку это было далеко, то семья начала возвращаться назад. По дороге девочке стало плохо и пришлось вызывать скорую. Однако она умерла, врачам осталось только констатировать смерть", – рассказала Пастыр.

Примерно такую же версию нам рассказали и в Подволочиской больнице. "Ребенка к нам привезли, педиатр и анестезиолог ее осмотрели, сатурация у нее была 95, в принципе, это нормально. Мы собирались нашим транспортом отправить ее в Тернополь, в областную больницу, чтобы дальше там оказывали помощь. Однако мама заявила, что мы плохо помогаем ее ребенку, она поедет в соседнюю область, там лучше врачи. Это в 5 километрах от нас. И уехала. А когда она вернулась, уже часа через два, то ребенок умер. Вскрытие показало, что в дыхательных путях девочки застряли кукурузные крошки. К сожалению, подобные случаи, когда дети что-то глотают, у нас не редкость. За ними нужно смотреть. Но мама ищет виновных среди врачей", – рассказал OBOZREVATEL главный врач больницы Петр Маховский.

Нам удалось связаться с бабушкой умершей девочки Галиной Гайдамакой. И она рассказала совсем другую версию того, что случилось.

"Дочка, Света, была дома с детьми. Она кормила Эвелину манной кашей. И пока отошла там что-то приготовить, вернулась, а девочка уже задыхается. Она мне говорила, что какого-то там полиэтиленового пакета не было. Дочь сразу схватила малышку вверх ногами, стала трясти. Потом сама, в чем была, повезла ее в эту больницу в Подволочиск. Они стучали там в двери, но никто не открывал. Потом их впустили, но врачи ничего не делали, стояли и смотрели, даже не прослушали ребенка. Это дочь у них просила: сделайте что-нибудь!" – рассказала бабушка погибшей девочки.

По ее словам, мать просила врачей дать ребенку кислород, направление в областную больницу, дать скорую помощь, чтобы отвезти ребенка, вызвать санавиацию.

"Но медики сказали, что бензина у них нет, а чтобы попасть в областную, надо сдать анализ на коронавирус. Моя вторая дочь уже врачам говорила: "Давайте мы вам заплатим, сколько надо, 300, 800 гривен, только сделайте тест". Но у них ничего не было, направления в областную больницу они не давали. Тогда дочери поехали на своей машине в соседнюю область к знакомому хирургу. Тот посмотрел, сказал, что с ребенком все хорошо", – вспоминает Гайдамака.

Но по дороге назад Эвелине стало совсем плохо. "Я позвонила дочке, сначала она сказала что все хорошо, они едут домой. А уже через час звоню, а дочь говорит "Эвелина умирает! – Как умирает?" Они вернулись сами в эту больницу, в Подволочиск, им снова никто двери не открывал. Потом сказали: "А чего вы вернулись? Мы вас не ждали". Девочка уже умирала на руках у матери. Это сейчас они рассказывают, что дали направление, готовили ее на Тернополь. Но это неправда! Никто ничего не делал", – говорит бабушка.

В прокуратуре Тернопольской области OBOZREVATEL сообщили, что расследование смерти ребенка ведется по двум статьям: 115 – преднамеренное убийство, по этой статье виновным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. И по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками. По этой статье виновным грозит до 2 лет лишения свободы.

Также в прокуратуре отметили, что экспертиза причин гибели ребенка еще не закончена. Однако в справке о смерти девочки сказано, что смерть наступила в результате перекрытия дыхательных путей.