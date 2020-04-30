Десятки "Велюров": журналист показал, как в Ужгороде кафе нарушают карантин. Фото

В Ужгороде (Закарпатская область) в разгар карантина в городе открыто работают кафе и другие заведения.

Об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Глагола, который опубликовал фото работающих кафетериев.

"Пора признать, что карантин в Ужгороде – это миф. Это фото в кафе на набережной – яркий пример. Терраса работает полным ходом. Люди расслабились, обманчиво чувство безопасности и отсутствие контроля за любыми распоряжениями Кабмина разделило людей и предпринимателей на две категории: те, кто честно соблюдает все требования и сидит дома, а малый частный бизнес на грани выживания – платит налоги, аренды и на грани банкротства; вторая категория: те, кто выбрал путь игнорирования требований о сборе не более двух лиц, ношение маски и закрытия бизнесов в сфере обслуживания", – рассказал он.

Кафе в Ужгороде Facebook Виталий Глагола

Со слов Глаголы, в Ужгороде "карантин закончился сам собой" и все больше открывается кафе и других заведений.

"Подпольно открываются маленькие специализированные магазины, парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны – большинство это постоянные клиенты, которых запускают внутрь по звонку. Таких "Велюров" (ресторан нардепа Николая Тищенко в Киеве – Ред.) в Ужгороде – десятки", – отметил журналист.

Глагола добавил, что власти никак не общались с бизнесом и не поддерживали их финансово.

"Ужгород это город, где много людей работает малыми предпринимателями или наемными работниками в сфере обслуживания. И эти люди хотят есть, запасы заканчиваются. И все чаще слышу от нарушителей – мне все равно от чего умирать от коронавируса или от голода", – подытожил журналист.

Напомним, состоянием на 30 апреля в Закарпатской области зафиксировано 419 случаев заражения COVID-19.

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