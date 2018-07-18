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Дерзкий циклон: синоптики уточнили "холодный" прогноз погоды в Украине

1.5тЧитать новость на украинском

В Украине в среду, 18 июля, ожидаются дожди, в некоторых местах грозы, температура воздуха днем составит 21-26°.

"18 июля облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в некоторых местах грозы, в западных областях и на севере Левобережья в некоторых местах сильные дожди. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с", - сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 15-20°, днем 21-26°, на юге страны до 30°.

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В Киеве кратковременный дождь. Температура 22-24°С.

Во Львове будет падать кратковременный дождь, местами с грозой. Температура 20-22°С.

В Одессе без существенных осадков. Температура 27-29°С.

В Днепре будет падать кратковременный дождь, днем местами возможны грозы. Температура 27-29°С.

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В Харькове будет падать кратковременный дождь, местами возможны грозы. Температура 22-24°С.

В Карпатах пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозы. Температура 15-20°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни погоду в Украине будет определять циклон Халина, который спровоцирует дожди и грозы почти во всех областях.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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