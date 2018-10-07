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''Депрессия будет прогрессировать'': в ''ЛНР'' сгорел дотла крупный торговый центр

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В оккупированной "ЛНР" в городе Антраците сгорел крупный торговый центр, который находился в центре города.

Произошедшее стали массово обсуждать в соцсетях. Многие отмечают, что пожар можно было легко потушить, ведь очаг возгорания небольшой. Но почему этого так и не сделали местные жители не знают.

Несколько фотографий опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter. По его словам, полностью выгорел второй этаж здания, первый пострадал не так сильно.

''Депрессия будет прогрессировать'': в ''ЛНР'' сгорел дотла крупный торговый центр
''Депрессия будет прогрессировать'': в ''ЛНР'' сгорел дотла крупный торговый центр

"В этой части города свет был, скорее всего замыкание или обогреватель коротанул. Пожарка приехала около восьми вечера. Сгорело все дотла и "Маяк" и гостиница. Крыша провалилась внутрь", - отметили в комментариях.

''Депрессия будет прогрессировать'': в ''ЛНР'' сгорел дотла крупный торговый центр

"ЛНР". Антрацит, у нас вчера сгорело полностью здание ТЦ "Маяк" которое находится на перекрестке в центре города, так же говорят пострадало здание фитнес центра. Сам пока ещё там не был, но говорят картина просто жесть. О пострадавших пока тоже ничего неизвестно", - сообщили в сети.

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''Депрессия будет прогрессировать'': в ''ЛНР'' сгорел дотла крупный торговый центр

В сети также появилось видео пожара.

В комментариях многие негативно высказались о ситуации, отметив, что ситуация на оккупированной территории будет становиться все хуже.

"Здание красивое,центр города... Депрессия будет только прогрессировать...﻿", "И не тушат нифига! Очаг же маленький был!﻿", "Офигеть! Центр города и не тушат﻿", "Я просто в шоке!" - написали пользователи.

''Депрессия будет прогрессировать'': в ''ЛНР'' сгорел дотла крупный торговый центр
''Депрессия будет прогрессировать'': в ''ЛНР'' сгорел дотла крупный торговый центр

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории "ЛНР" в субботу, 6 октября, одновременно отключили электричество, подачу воды, прекратили железнодорожное сообщение и работу мобильной связи.

Место
Украина
Объекты
Новости ЛНРпожарсоцсети
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