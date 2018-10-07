''Депрессия будет прогрессировать'': в ''ЛНР'' сгорел дотла крупный торговый центр

В оккупированной "ЛНР" в городе Антраците сгорел крупный торговый центр, который находился в центре города.

Произошедшее стали массово обсуждать в соцсетях. Многие отмечают, что пожар можно было легко потушить, ведь очаг возгорания небольшой. Но почему этого так и не сделали местные жители не знают.

Несколько фотографий опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter. По его словам, полностью выгорел второй этаж здания, первый пострадал не так сильно.

"В этой части города свет был, скорее всего замыкание или обогреватель коротанул. Пожарка приехала около восьми вечера. Сгорело все дотла и "Маяк" и гостиница. Крыша провалилась внутрь", - отметили в комментариях.

"ЛНР". Антрацит, у нас вчера сгорело полностью здание ТЦ "Маяк" которое находится на перекрестке в центре города, так же говорят пострадало здание фитнес центра. Сам пока ещё там не был, но говорят картина просто жесть. О пострадавших пока тоже ничего неизвестно", - сообщили в сети.

В сети также появилось видео пожара.

В комментариях многие негативно высказались о ситуации, отметив, что ситуация на оккупированной территории будет становиться все хуже.

"Здание красивое,центр города... Депрессия будет только прогрессировать...﻿", "И не тушат нифига! Очаг же маленький был!﻿", "Офигеть! Центр города и не тушат﻿", "Я просто в шоке!" - написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории "ЛНР" в субботу, 6 октября, одновременно отключили электричество, подачу воды, прекратили железнодорожное сообщение и работу мобильной связи.