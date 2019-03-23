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Деньги не помогут: АТОшник объяснил, что лучше реабилитирует бойцов

1.3тЧитать материал на украинском

Психологическая реабилитация украинских военных невозможна без своего жилья. Деньги бойцам ничего не дают, ведь их можно потратить за один день без толку.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил ветеран АТО Евгений Яранцев. Он объяснил, что у человека, который вернулся с фронта, другое мышление, чем у гражданских лиц.

"Многие были мобилизованы из армии в результате ранений или по выслуге лет и по возвращении остались без ничего. Реабилитация бойцов невозможна без своего жилья, как бы их не отправляли в санатории и не обеспечивали медициной", – сказал он.

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Деньги ничего не приносят военным, только вред, уверен Яранцев. Он объснил, что это связано с тем, что военный живет сегодняшним днем.

Деньги не помогут: АТОшник объяснил, что лучше реабилитирует бойцов

"Военный иначе мыслит, у него нет завтрашнего дня. Эти деньги не положат в банк, они не будут потрачены на бизнес."Завтрашнего дня нету, деньги надо потратить сегодня", – вот такой принцип жизни. Это как сухпайок, – его нельзя держать до вечера, ведь вечер может и не наступить", – добавил Яранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине бойцы, мобилизованные в 2014-2015 гг, не могут годами добиться, чтобы их службу зачислили в страховой стаж и выплачивали пенсии. В Пенсионном фонде объяснили, что они якобы не имеют подтверждающих документов, что люди были в то время в АТО.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАТО на Донбасі
Персона
Евгений Яранцев
Место
Украина
Теги
войнаАТОбоец АТОобманывают бойцов АТОквартиражилье для военных
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Что мародеры бандеры, квартиры не получилось увезти с собой?))) Какая жалость, пожалейте этих убийц-карателей.
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