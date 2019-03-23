Деньги не помогут: АТОшник объяснил, что лучше реабилитирует бойцов

Психологическая реабилитация украинских военных невозможна без своего жилья. Деньги бойцам ничего не дают, ведь их можно потратить за один день без толку.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил ветеран АТО Евгений Яранцев. Он объяснил, что у человека, который вернулся с фронта, другое мышление, чем у гражданских лиц.

"Многие были мобилизованы из армии в результате ранений или по выслуге лет и по возвращении остались без ничего. Реабилитация бойцов невозможна без своего жилья, как бы их не отправляли в санатории и не обеспечивали медициной", – сказал он.

Деньги ничего не приносят военным, только вред, уверен Яранцев. Он объснил, что это связано с тем, что военный живет сегодняшним днем.

"Военный иначе мыслит, у него нет завтрашнего дня. Эти деньги не положат в банк, они не будут потрачены на бизнес."Завтрашнего дня нету, деньги надо потратить сегодня", – вот такой принцип жизни. Это как сухпайок, – его нельзя держать до вечера, ведь вечер может и не наступить", – добавил Яранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине бойцы, мобилизованные в 2014-2015 гг, не могут годами добиться, чтобы их службу зачислили в страховой стаж и выплачивали пенсии. В Пенсионном фонде объяснили, что они якобы не имеют подтверждающих документов, что люди были в то время в АТО.

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