Берегите своих детей. И чужих детей тоже. Давайте станем обществом, которое очень любит детей. Которое ни при каких обстоятельствах не позволяет мудакам на затонированных унитазах их сначала давить, а потом спорить кто виноват - му*ак за рулем или ребенок. Для того, чтобы обсуждать правила дорожного движения, нужно для начала создать условия по их соблюдению. Как в мозгах так и на улицах.

Есть мнение, что ребенок, в момент своего рождения - бесконечно гениален. Он знает и умеет абсолютно всё, как голографический слепок вселенной, у которой есть колоссальные запасы информации, навыков и знаний. И сразу после рождения он начинает забывать, разучиваться, информационные каналы закрываются, связь с космосом теряется. Общество своими догмами и клише закрывает ему каналы коммуникации. Наши дети забывают всё с двойной скоростью - потому, что наше общество, состоящее из огромного числа ограниченных и закомплексованных идиотов, заставляет их это делать прямо с пелёнок. И спасти от этого может только любовь. Абсолютная, всепоглощающая любовь к детям - своим и чужим, особенно в раннем возрасте. В раннем возрасте у ребенка формируется долговременная память, т.е. он осознает и помнит себя как личность. Воспоминания вызывают эмоциональные состояния того времени и на всю жизнь оставляют ощущения детства. В этот период формируется чувство собственного достоинства. Ребенок начинает понимать, что он неповторим как личность. И в этом возрасте ему нужна не только поддержка родителей, но и окружающих его взрослых дядей и тёть. Ведь взрослые в его мире - главные.

Наш мир жесток и мы отчасти сами виноваты, что создали его таким. Каждый приложился как смог. При этом, мы все вступаем в фазу, в которой главной ценностью является востребованность, основной средой - сеть, а определяющими - профессии, требующие кросс-функциональности, интуиции, сопереживания и социального взаимодействия. Всех тех качеств, которые отличают человека от машины. Это тот мир, который был описан ещё в 90-х в многочисленных романах, рассказах и эссе авторов киберпанка: войны, техногенные катастрофы, квази-терроризм и кибер-преступность, на фоне невероятного развития хай-тек индустрии. Никого уже давно не шокирует бедность, незащищенность, бесправие, бесперспективность, происходящие на фоне холодного техногенного нуара. Вот в таком мире живут и будут взрослеть наши дети. Поэтому нам нужно стараться вдвойне. Любить детей не за поступки, не за победы - просто за то, что они есть. И воспитывать также - через любовь. С самого первого момента. “Скажите, пожалуйста, моему малышу сейчас 3 года, когда его нужно начать воспитывать? - Извините, вы опоздали на 3 года и 9 месяцев.”

Давайте станем обществом, которое очень любит детей. Психология ребенка, психология родителей и психология общества - это единое целое. Невозможно сделать так, как хотелось бы, но можно многое. Задача состоит в том, чтобы сделать максимум возможного.