День защитника Украины вызвал ажиотаж в сети: что пишут

Сьогодні, у світлий день Покрови Пресвятої Богородиці, ми відзначаємо День захисника України та шануємо наших хоробрих захисників. Я хочу висловити пошану нашим воїнам, медикам, волонтерам, журналістам, дипломатам та їхнім родинам – всім тим, хто щодня оберігає нашу країну, наші сім’ї та наших дітей. Хочу подякувати їхнім родинам. Хочу вшанувати пам’ять всіх тих героїв, що загинули, захищаючи Батьківщину. Слава всім вам, українцям – хоробрим, сильним та незламним. Слава Україні! #ДякуюЗахисникамУкраїни

