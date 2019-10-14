День защитника Украины вызвал ажиотаж в сети: что пишут

В понедельник, 14 октября, граждане Украины празднуют День Защитника Украины.

По случаю торжественного события OBOZREVATEL собрал в соцсетях реакцию пользователей. Украинцы поздравляют военнослужащих и благодарят их за службу и преданность стране.

День защитника Украины twitter.com

По случаю празднования Дня Защитника к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. В своем поздравлении он отметил, что Украине повезло иметь "много мужественных и несокрушимых защитников".

В стороне также не остался бывший президент Украины Петр Порошенко. В своем поздравлении он поблагодарил всех защитников страны.

"Сильные, смелые, мужественные и верные – таковы современные защитники Украины! Для всей Украины вы – герои. Благодаря вам Украина была, есть и будет!" – отметил он

"Пока есть герои, которые стоят на страже нашего мирного будущего, до тех пор будем мы. С Днем защитника Украины!" – говорится на странице Государственной пограничной службы.

"От всей души и с уважением к солдатам и офицерам, которые сейчас на фронте сдерживают рашистскую агрессию – с Днем Защитника Украины! Приветствие от бегунов Никополя!" – говорит в видео-поздравлении пользователь Сергей Голтва.

В Facebook-группе "Накипело" решили ко Дню Защитника вспомнить погибших на Донбассе бойцов, которые отдали свою жизнь за страну.

Сообщество "Наш Киев" ко Дню Защитника провело опрос среди жителей Киева, чтобы узнать, как они празднуют, и какие подарки готовят для своих близких.

Свое поздравление в сеть также выложило командование группы "Восток" Вооруженных Сил Украины.

"Дорогие боевые побратимы! Господа офицеры, сержанты и солдаты! Уважаемые сограждане! Поздравляю Вас с нашим общим праздником – Днем защитника Украины! А также с праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества! Оружием, выдержкой, самопожертвованием вместе приближаем нашу долгожданную Победу. Зарегистрирован Правда, мы на своей земле, а значит – обязательно победим. Никакой альтернативы просто нет", – говорится в сообщении.

С праздничным днем украинцев также поздравила супруга президента Украины Владимира Зеленского. Свое сообщение она опубликовала в Instagram.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 октября, помимо Покрова Пресвятой Богородицы украинцы отмечают государственный праздник – День защитника Украины.

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