День туризма 2019: лучшие поздравления и открытки с праздником

Всемирный день туризма празднуется 27 сентября. Эта дата отмечается как в Украине, так и во всех странах мира.

Праздник туристов в Украине закреплен на государственном уровне. В 2019 году девизом Дня Туризма стал "Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех". OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.

День туризма 2019 – поздравления в стихах

В честь тех, кто быть в пути не устает,

Туризма праздник отмечается теперь!

Пусть твое сердце дома не поет,

Пусть манит вдаль распахнутая дверь!

Пусть твой рюкзак не будет слишком тяжким,

Пусть ноги не устанут на дороге,

Пусть не закончится вода во фляжке!

Пусть за спиною сгинут все тревоги!

***

С Днем туризма, с днем поездок, путешествий, приключений!

Для любителя туризма не имеет и значенья,

Куда ехать, что увидеть, лишь бы новые места.

Не сидится по домам им, так нужна им красота.

Есть и новые маршруты, есть любимые давно,

Раз тебе не интересно в Интернете и в кино.

Я тебе желаю славных путешествий, дорогой!

Счастье, радость и удача пусть всегда будут с тобой!

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***

Всемирный День туризма — снова в путь.

Рюкзак и компас с картой не забудь!

Для тех, кто полюбил пути-дороги,

Вовеки с них, конечно, не свернуть.

Желаю, чтобы путь лежал всегда

В красивые края и города.

Маршруты пусть ведут тебя к мечте,

К местам нехоженым и красоте!

И, все ж, не забывай родимый дом!

Тебя так сильно ждут и любят в нем!

День туризма 2019 – поздравления в прозе

С Днем Туризма всех, кто не довольствуется чужими рассказами, а смотрит на удивительные вещи своими глазами. Желаем вам, чтоб ряды туристов не редели, а только увеличивались. Интересных вам путешествий и походов, новых мест и захватывающих приключений!

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Поздравляю со Всемирным днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.

***

Неповторимые такие вечера, когда после насыщенного дня с массой впечатлений и приятной усталостью от долгих подъемов горной тропой можно собраться вместе, раскинуть лагерь у трепещущего костра и полюбоваться звёздами. В этот день желаю каждому туристу отдыхать с душою, работать с энтузиазмом, идти вперёд с интересом и возвращаться с массой приятных впечатлений. С праздником!

День туризма 2019 – открытки

Ранее OBOZREVATEL публиковал рейтинг самых безопасных для туризма городов в мире. На первом месте находится Токио, а вот Киев в рейтинг не попал.

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