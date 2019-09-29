День памяти жертв Бабьего Яра: что известно о трагедии

29 сентября – годовщина начала расстрелов в Бабьем Яру во время оккупации нацистами, которые продолжались с 1941 по 1943 год.

Этот период унес жизни около 150 тысяч человек, оставив кровавый след в истории. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать основную информацию о трагедии.

Бабий Яр Facebook Петро Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября почтил память жертв трагедии.

"Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое – человеческая жизнь – становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов. Убежден, Украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Начало расстрелов в Бабьем Яру – как это было

В период 29-30 сентября от рук нацистов погибло почти 34 тысячи человек. Заранее вышел указ, согласно которому людей в обязательном порядке вызвали в назначенную точку сбора с документами и со всеми ценными вещами под предлогом переписи населения. За невыполнение приказа грозил расстрел.

Массовый расстрел в Бабьем Яру Документальные кадры (YouTube)

В результате, к 8 утра в месте назначения собралось огромное количество людей. В частности, женщины, дети и старики, так как мужская часть населения отправилась на службу. Там встроилась огромная очередь, которая ожидала вызова.

Люди перед расстрелом в Бабьем Яру Документальные кадры (YouTube)

В отдалении находился пропускной пункт, куда вызывали группы по 30-40 человек. Нацисты отводили людей за КПП, заставляли раздеваться, отбирали вещи, документы и драгоценности. После этого жертв отводили к специальному глубокому оврагу, ставили их на краю. А на противоположном конце стоял пулеметчик, который расстреливал всех, кто находился возле оврага.

Расстрелы в Бабьем Яру Документальные кадры (YouTube)

Таким образом, безжизненные тела падали, и нацистам не приходилось никого переносить. А когда собиралось 2-3 слоя, трупы засыпали землей и повторяли процедуру.

Кого казнили в Бабьем Яру

Кроме женщин, детей и стариков, преимущественно еврейского происхождения, от рук нацистов в этом месте пали ромы, киевские караимы, военнопленные, диссиденты, священники и военные. В 1942 году было казнено около 100 матросов, командиров Днепровского отряда Пинской военной флотилии, а также были убиты 621 член ОУН.

Нацисты, расстреливающие людей Документальные кадры (YouTube)

В различных публикациях даются разные цифры общего количества уничтоженных в Бабьем Яру – примерно от 70 тысяч до 150 тысяч человек. В 1946 году на Нюрнбергском процессе приводилась оценка около 100 тысяч человек. По данным историка, ведущего научного сотрудника Музея истории Киева Виталия Нахмановича, за все время немецкой оккупации в Бабьем Яру были расстреляны 90-100 тысяч человек, из них где-то 65-70 тысяч – евреи.

Перед отступлением из Киева нацисты заставляли узников Сырецкого лагеря выкапывать тела погибших и сжигать их.

Бабий Яр – в наше время

В 1945 году появилась идея установить памятник жертвам трагедии в Бабьем Яру, но открытие мемориала состоялось лишь в 1976 году. В этом месте установлены 25 памятников: убитым детям; военнопленным; евреям; деревянный крест в память расстрелянных членов ОУН; жертвам нацизма и другие.

Бабий Яр babynyar

Также был создан Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр, а в октябре 2018 года предложили создать Мемориальный квартал, за основу которого возьмут пример Музейного квартала в Вене.

9 сентября 2016 в Киеве была подписана декларация о намерении строительства Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и учрежден Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста" Бабий Яр". Центр призван задокументировать и увековечить память о Холокосте, в частности, о массовых расстрелах в Бабьем Яру в сентябре 1941 года. Ежегодно в этом месте проходят памятные церемонии с возложением цветов.

Национальный заповедник в Бабьем Яру babynyar

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году мы предлагали читателям узнать, как выглядит место, где были жестоко убиты до 2300 тысяч человек.

Как известно, первых киевских жертв гитлеровского режима расстреляли 27 сентября. Ими стали 752 пациента психиатрической больницы имени Ивана Павлова.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!