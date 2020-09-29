День памяти жертв Бабьего Яра: 79 лет назад нацисты устроили первый массовый расстрел

Ровно 79 лет назад, 29 сентября, началась одна из самых страшных страниц Второй мировой войны – расстрелы в Бабьем Яру по инициативе нацистских оккупантов.

Только в первые три дня этого преступления погибло 34 тысячи человек. В целом же в Бабьем Яру с 1941 по 1943 год нацисты убили по меньшей мере 100 тысяч человек. OBOZREVATEL вместе с читателями чтит память всех погибших и вспоминает хронологию трагедии.

Расстрелы в Бабьем Яру: как все началось

Предпосылкой к проведению карательной акции были безосновательные обвинения евреев в минировании и взрывах на Крещатике, в результате которых погибло немало солдат и офицеров Вермахта. На самом деле те взрывы были устроены НКВД. Советские отряды высаживали дома в воздух даже с мирными жителями.

Как пишет Telegram-канал "Рассекреченная история", 27-28 сентября 1941 года в Киеве на стенах домов, заборах и столбах появились объявления с текстом на украинском, русском и немецком языках: "Все евреи города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года в 8:00 утра на угол Мельниковой и Дегтяревской улиц (возле кладбища). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто из евреев не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян".

В результате к 8:00 утра в месте назначения собралось огромное количество людей. В частности, женщины, дети и старики, так как мужская часть населения отправилась на службу. Там выстроилась огромная очередь, которая ожидала вызова.

Немного вдали от толпы людей разместили пропускной пункт, куда вызывали группы по 30-40 человек. Нацисты отводили людей за КПП, заставляли раздеваться, отбирали вещи, документы и драгоценности. После этого жертв отводили к специальному глубокому оврагу, ставили их на краю. А на противоположном конце стоял пулеметчик, который расстреливал всех.

Таким образом, тела погибших падали в заранее заготовленную "братскую могилу", и нацистам не приходилось никого переносить. Когда собиралось 2-3 слоя трупов, их засыпали землей и повторяли процедуру.

Кого нацисты убили в Бабьем Яру?

Кроме женщин, детей и стариков преимущественно еврейского происхождения, от рук нацистов в этом месте погибли ромы, киевские караимы, военнопленные, диссиденты, священники и военные. Кроме того, на месте массовых расстрелов в 1942 году было казнено около 100 матросов, командиров Днепровского отряда Пинской военной флотилии, а также был убит 621 член ОУН.

В различных публикациях даются разные цифры общего количества уничтоженных в Бабьем Яру – примерно от 70 тысяч до 150 тысяч человек. В 1946 году на Нюрнбергском процессе приводилась оценка около 100 тысяч человек.

А по данным историка, ведущего научного сотрудника Музея истории Киева Виталия Нахмановича, за все время немецкой оккупации в Бабьем Яру были расстреляны 90-100 тысяч человек, из которых примерно 65-70 тысяч – евреи. Перед отступлением из Киева нацисты заставляли узников Сырецкого лагеря выкапывать тела погибших и сжигать их.

Воспоминания пережившей ад

Пресс-служба СБУ к годовщине трагедии Бабьего Яра опубликовала архивные документы с воспоминаниями киевлянки Дины Проничевой, которая потеряла в Бабьем Яру всю семью, но чудом смогла спастись от расстрела.

"В течение этого дня я видела страшные картины: люди на моих глазах сходили с ума, становились седыми, вокруг были крики и стоны, целый день стреляли из пулеметов. Я видела, как немцы отбирали у матерей их детей и бросали вниз оврага", – рассказывала женщина.

"Нас всех повели на расстрел. Я шла в шеренге, почти последней в группе. Нас подвели к выступлению над оврагом и начали расстреливать ... Когда автоматная очередь дошла до меня, я живой бросилась в овраг. Казалось, я лечу в какую-то вечность", – поделилась пережитым ужасом она.

Бабий Яр в наши дни

В 1945 году появилась идея установить памятник жертвам трагедии в Бабьем Яру, но открытие мемориала состоялось лишь в 1976 году. В этом месте установлены 25 памятников: убитым детям; военнопленным; евреям; деревянный крест в память расстрелянных членов ОУН; жертвам нацизма и другие.

Также был создан Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр, а в октябре 2018 года предложили создать Мемориальный квартал, за основу которого возьмут пример Музейного квартала в Вене.

9 сентября 2016 в Киеве была подписана декларация о намерении строительства Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и учрежден Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста" Бабий Яр". Центр призван задокументировать и увековечить память о Холокосте, в частности, о массовых расстрелах в Бабьем Яру в сентябре 1941 года. Ежегодно в этом месте проходят памятные церемонии с возложением цветов.

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