День людей с инвалидностью: в чем суть и как его отмечают

В четверг, 3 декабря, отмечается Международный день людей с инвалидностью, или Международный день инвалидов. Он был учрежден в 1992 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

OBOZREVATEL предлагает узнать, что это за день, в чем его суть и какие мероприятия проводятся для лиц с ограниченными возможностями.

Международный день инвалидов был учрежден резолюцией Генассамблеи ООН от 14 октября 1992 года. А в 2006 году была принята Конвенция о правах инвалидов.

Так, по оценкам ВОЗ, более 1 миллиарда человек на Земле – около 15% всего населения – сталкиваются с какой-либо формой инвалидности. Прогнозируется, что это число будет расти из-за старения населения и все большей распространенности неинфекционных заболеваний.

Цель Дня инвалидов – привлечь внимание к правам и проблемам этой категории людей во всех сферах жизни.

В 2020 году Международный день людей с инвалидностью посвящен жизни и адаптации лиц с ограниченными возможностями после пандемии COVID-19.

Кроме того, ЮНЕСКО организовала всемирную кампанию "Рассказывайте ваши истории, реализуйте ваши права" на своих страницах в соцсетях. Особое внимание в организации уделили влиянию пандемии коронавируса на людей с инвалидностью и реагированию на кризис с помощью цифровых решений, инструментов и ресурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда сериала "Папины дочки" Михаил Казаков оказался в инвалидном кресле из-за падения с 12-метровой высоты.