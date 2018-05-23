День Кирилла и Мефодия 2018: в чем их заслуга

24 мая Православная церковь вспоминает Кирилла и Мефодия – основателей славянской письменности.

OBOZREVATEL.UA расскажет о том, кем были эти святые и почему они особо почитаются православной церковью и славянским миром.

Кирилл и Мефодий были братьями из греческого города Солуни (Салоники).

Кирилл был младшим по возрасту, но именно он стал автором славянского алфавита - глаголицы. Он составил его на основе 24 букв греческого алфавита, но, поскольку их было недостаточно, чтобы передать все звуки славянской речи, он добавил к этим буквам еще 14 – частично из других языков, а частично – придумал сам.

Кирилл и Мефодий nashagazeta.net

С помощью этого алфавита Кирилл и Мефодий сделали перевод Библии и нескольких богослужебных книг на славянский язык.

Большую часть своей жизни Кирилл был "мирянином" и носил имя Константин, данное ему при рождении. Он получил прекрасное образование, изучал, а затем и преподавал философию, владел арамейским языком и ивритом. Кирилл сделал блестящую карьеру дипломата, был императорским миссионером в диалоге с сарацинским халифом и хазарским каганом.

Только незадолго до смерти он стал монахом и получил новое имя, известное сегодня всему миру. При этом закрепился за ним и почетный "никнейм" - Философ.

Его старший брат при рождении получил имя Михаил, а духовное имя – Мефодий – когда стал священником. Он был достаточно влиятельным лицом в церковной иерархии, в частности, управлял одной из областей Византийской империи, и на момент смерти в 885 году был архиепископом.

Именно по этой причине церковь вспоминает святых братьев не в той последовательности, к которой привыкли мы: Мефодий и Кирилл.

Братья также известны тем, что в 861 году в Херсонесе Таврическом "обрели мощи" одного из первых Римских Пап – Климента. Сегодня мироточивая глава этого святого хранится в пещерах Киево-Печерской лавры.

Новости Евросоюз разрешил использование кириллицы в названиях сайтов

Сегодня алфавит на основе кириллицы используют в 13 странах мира: Беларуси, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Казахстане, Киргизии, Македонии, Молдове, Монголии, России, Сербии, Таджикистане, Черногории и, конечно, в Украине.

Ряд государств отказались от кириллицы и перешли на латиницу: Азербайджан, Узбекистан и Туркмения.

В настоящее время происходит переход Казахстана с кириллицы на латиницу.

В Украине также развернулась дискуссия по поводу отказа от кириллицы. В частности, о необходимости обсуждения этой темы заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В то же время был озвучен ряд мнений против такого решения. Так, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что переход на латиницу де-факто будет означать трехъязычие, а российский историк Андрей Зубов назвал переход на латиницу изменой Кириллу и Мефодию.