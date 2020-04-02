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2 апреля • обновлено в 11:50
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Дейнеко жестко предупредил украинцев о растущей угрозе COVID-19: увидят трупы

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Для того, чтобы украинцы поняли всю опасность коронавируса COVID-19, болезнь должна коснуться их лично.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

"Вы же видите, как у нас люди понимают самоизоляцию. Они ходят на шашлыки, бродят по городу. Люди просто не понимают опасности. Пока они не увидят трупы, пока эта беда не зацепит их близких, родственников и друзей, до тех пор к ним не придет понимание всего ужаса этого заболевания", – пояснил он.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Дейнеко также указал на безответственность украинцев, которых предупредили об эпидемии вируса в мире, но они все же улетели из страны.

"Мы провели анализ пассажиров авиарейсов и, к сожалению, 30% вернувшихся вылетали за границу уже после того, как президент призвал граждан Украины возвращаться домой. А они вместо этого вылетели на отдых… Да, они наши граждане, но, наверное, безопасность всего населения Украины нужно ставить выше, чем безопасность и комфорт 500 тысяч человек, которые изъявили желание вернуться", – добавил глава ГПСУ.

Дейнеко подчеркнул, что правильнее было бы отправить вернувшихся украинцев на обсервацию, чем вводить карантин на всю страну.

"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину по сегодняшний день около 650 тысяч человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 2 апреля, в Украине официально подтверждено 804 случая инфицирования COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Государственная пограничная служба Украины
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Все ИГРАЮТСЯ в жизнь, НАЧИНАЯ с выборов в президенты комика.
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