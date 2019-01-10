''Дедушка Ленин ворочается'': Симоненко высмеяли за истерию КПУ вокруг Томоса

Скандальный глава запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко заполонил сайт своей политсилы громкими высказываниями по поводу получения страной Томоса об автокефалии.

Возмущениями на религиозную тематику, которые противоречат идеологии атеистических коммунистов, Симоненко нарвался на острую критику украинского журналиста Дениса Казанского. Он с сарказмом прокомментировал абсурдность ситуации на своей странице в Facebook.

"На территории Украины планомерно разрушаются устои и традиции украинского общества. Именно в таком контексте следует расценивать враждебные удары по оставшимся духовным скрепам славянства — православной церкви. Осуществляется под руководством США коварный план отрыва УПЦ от русского православия, подчинения ее сначала Константинополю (Стамбульскому патриархату), а затем, с помощью латиницы — католическому Западу. Вселенский патриарх Варфоломей готовит православным Украины Варфоломеевскую ночь", — процитировал Казанский бурные возмущения Симоненко.

Петр Симоненко КПРФ

Такая обеспокоенность главного коммуниста Украины церковными вопросами вызвала недоумение у журналиста, и он шутя посоветовал скандальному политику сотрудничать с епархиальными сайтами.

"Коммунизм, который мы заслужили. Дедушка Ленин ворочается в своем саркофаге и разлагается на плесень и липовый мед. Новости на сайте КПУ — вообще огонь. Могли бы уже просто редиректить на сайт какой-то епархии, чтобы самим не тратить время и силы на их написание", — высмеял Казанский нелепые выпады запрещенных коммунистов против независимой Православной церкви Украины.

Возмущения Симоненко по поводу Томоса Facebook Дениса Казанского

Возмущения Симоненко по поводу Томоса Facebook Дениса Казанского

Возмущения Симоненко по поводу Томоса Facebook Дениса Казанского

Возмущения Симоненко по поводу Томоса Facebook Дениса Казанского

Возмущения Симоненко по поводу Томоса Facebook Дениса Казанского

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