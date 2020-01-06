"Даже Гитлер не додумался": в "ДНР" устроили облавы на украинцев в новогоднюю ночь

Российские террористы так званой "ДНР" отлавливали граждан Украины на улицах Донецка в новогоднюю ночь.

Об этом в блоге OBOZREVATEL сообщил блоггер Фашик Донецкий, отмечая, что отлов боевики осуществляли прямо в центре города – недалеко от установленной для праздования новогодней елки.

По его словам, это случилось благодаря отмене подконтрольными Кремлю главами "республики" комендантского часа в новогоднюю ночь.

"В оккупированном РФ Донецке типа отменили комендантский час. Почему типа? Все просто: ты конечно можешь ходить вечером по улицам, но обязательно с документами и только с паспортом РФ или "дынырийским" аусвайсом. Также ты не имеешь права кататься по Донецку на авто с автономерами Украины, только с "дынырийскими". Даже гитлеровцы на оккупированных до такого не додумались, а РФ смогла", - объясняет блоггер.

В то же время, раскрывая всю суть происходившего, он подчеркивает: вооруженные "днровцы" устраивали облавы на граждан с паспортом Украины.

Новый год в "ДНР" vchasnoua

"Центральная площадь города, йолка, празнык, холопы. Также в спектакле участвуют макаки, они же русскоговорящие нацисты, в задачи которых входит ловить людей в лучших традициях гитлеровцев.На площади лысого сифилитика фактически никого не трогают патрули. У того, кому не повезло, абизяна с IQ табуретки проверяет документы и если у него Украинские документы при себе, то с центральной площади Донецка, в новогоднюю ночь, ты ехаешь с макаками в бобике в типа ровд к полицаям, чтобы выяснили шо ты за личность", - заостряет Фашик Донецкий.

При этом он подчеркивает, что боевики отлавливали граждан Украины не в самом эпицентре празднования, а поотдаль – "метров за 200 от йолки".

Кроме того, блогер заостряет внимание на том, что "днровцев" не останавливали даже присутствующие дети – "Ты с детьми пришел на йолку посмотреть, но с украинскими документами? В бобик давай грузись и ехай".

В продолжение блоггер рассказывает об отлове поддерживающих Украину граждан в кафе, барах и других общественных местах – подтверждая свои слова соответствующими скринами сообщений в соцсетях.

Резюмируя, он отмечает, что надеяться на то, что российская пропаганда расскажет об этих собтия не приходиться – напротив поддерживающим Украину гражданам нужно готовиться к худшему: "Ждем, когда православнутые зомбаки в лице коллаборантов дыныры и русской фашни будут делать всем тем, у кого есть украинские документы, такие же повязки на рукава, которые гитлеровцы заставляли носить евреев во время Второй мировой".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного Россией Донецка на празднование Нового года в среднем потратили по 2 тысячи гривен или 5 тысяч рублей на семью из четырех человек.

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