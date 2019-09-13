"Дала ему в морду!" Сестра Сенцова рассказала о первой встрече с ним

Сестра бывшего узника Кремля Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, как встретила брата из плена.

О первом разговоре она написала на своей странице в Facebook. "Да, сначала я его обняла. А потом... уже у меня дома, за бокальчиком винца, все-таки дала ему в морду. Так, чуть-чуть, любя и предупредив, что это будет. Потому что мне лично все это очень тяжело далось", – написала она.

Сейчас сестра Сенцова лежит в больнице с депрессией. По ее словам, у нее наступило эмоциональное выгорание.

Олег Сенцов с дочерью "112 Украина"

"Эмоциональное выгорание полное. Все эти 5 лет даром для меня не прошли. Я всегда думала, что эмоциональное выгорание, депрессии – это все про кого-то другого, а я сильная, я все могу. В общем, я не смогла, вынуждена была обратиться за помощью. Берегите себя. Мы все не железные. А Олега я сначала обняла, потом в морду за все мои страдания. Сегодня он меня в больничке навестил, я рада, он заряжает энергией ого-го как", – рассказала Наталья.

Сестра Сенцова Наталья "Громдське ТБ"

Напомним, что Олег Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ по политическим мотивам. Однако вскоре режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

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