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13 сентября • обновлено в 12:26
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"Дала ему в морду!" Сестра Сенцова рассказала о первой встрече с ним

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Сестра бывшего узника Кремля Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, как встретила брата из плена.

О первом разговоре она написала на своей странице в Facebook. "Да, сначала я его обняла. А потом... уже у меня дома, за бокальчиком винца, все-таки дала ему в морду. Так, чуть-чуть, любя и предупредив, что это будет. Потому что мне лично все это очень тяжело далось", – написала она.

Сейчас сестра Сенцова лежит в больнице с депрессией. По ее словам, у нее наступило эмоциональное выгорание.

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Олег Сенцов с дочерью

Олег Сенцов с дочерью

"112 Украина"

"Эмоциональное выгорание полное. Все эти 5 лет даром для меня не прошли. Я всегда думала, что эмоциональное выгорание, депрессии – это все про кого-то другого, а я сильная, я все могу. В общем, я не смогла, вынуждена была обратиться за помощью. Берегите себя. Мы все не железные. А Олега я сначала обняла, потом в морду за все мои страдания. Сегодня он меня в больничке навестил, я рада, он заряжает энергией ого-го как", – рассказала Наталья.

Сестра Сенцова Наталья

Сестра Сенцова Наталья

"Громдське ТБ"

Напомним, что Олег Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ по политическим мотивам. Однако вскоре режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Ранее OBOZREVATEL писал о всех 35 украинцах, которые вернулись в Украину в результате обмена пленными с Россией.

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
У него нет морды ,только лыч.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надо было на ножичек посадить или взорвать гранату при встрече, это в духе Усраинских патриотов.
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