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Да здравствует СССР? В Крыму статую богини заменили громадным Лениным

2.1т Читать материал на украинском

В окупированной Ялте в Никитском ботаническом саду 26 июля демонтировали памятник богине Флоре на центральной площади сада. На ее место установили бюст Ленина, который стоял на постаменте до 2012 года

Как сообщает издание Крым.Реалии, рабочие болгаркой пилили постамент, чтобы демонтировать скульптуру Флоры.

"Молотов стоял на этом пьедестале с 1937 года. В 1957 году, была дана команда "Молотова убрать и выкинуть в море". На его место поставили Ленина, но ученый совет не стал выбрасывать Молотова в море, а вынесли в овраг на берегу и там тайно прикопали, где мы его позже и обнаружили. Даже сейчас видно, что нам не удалось его полностью отмыть", – рассказал заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштетский.

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По словам директора Никитского сада Юрия Плугатаря, для статуи богини Флоры уже подготовлено место на клумбе, которая возвышается над главными куртинами сада, где проходят парады хризантем и тюльпанов.

Бюст Ленина

Бюст Ленина

Демонтированная Флора

Демонтированная Флора

"Мы находимся в правовом поле, и если суд решил, мы вернули Ленина на место. При всем уважении к вождю пролетариата, все-таки уместнее, чтобы в саду была Флора", – отметил Юрий Плугатарь.

С 1957 до 2012 года на главной площади ботсада стоял бюст Ленина, а скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей сада в 2012 году. Администрация приняла решение установить ее на главной площади вместо Ленина. При этом ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России хотят провести референдум по вопросу захоронения тела Владимира Ленина.

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Крым
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Больше трэша, больше ада )))Даёшь совок! Слава героям ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ !!! УРА ТОВАРИЩИ!!! И Ленин, такой молодой и юный Октябрь впереди !)))))ПиZдец))))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Злопыхатель Вежливый, Та не краще степу кошкодава на польскл украинской границы установить...и поляки что бы помнили и херой всея Украины...МАНДАйнутой Украины!!!
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Іванов Іван
Іванов Іван
Украина должна помочь и отправить из Артемовска в Крым эшелон йодированной соли. Уровень кретинизма в Крыму зашкаливает. Нужна гуманитарная помощь!
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Пузій Федір
Пузій Федір
Супер!!! Більше Аду!!!
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