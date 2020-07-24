В Украине почти тысяча новых больных с COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 24 июля

По состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине официально подтверждены 62 823 случая коронавирусной инфекции. Из них 972 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 1 571 человек (+20 за сутки), а 34 886 пациентов (+886) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Ранее OBOZREVATEL писал, куда лучше поехать за границу, чтобы не попасть впросак и не сидеть весь отпуск на самоизоляции. 25 государств готовы принять наших соотечественников.