В ВОЗ рассказали, кого необходимо вакцинировать против COVID-19 в первую очередь

Чтобы вакцина против коронавируса была эффективной, в первую очередь она должна распределяться не среди жителей конкретных стран, а среди уязвимых групп населения во всем мире.

Такое заявление 4 сентября сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус. Видео было опубликовано на Twitter-странице руководителя ВОЗ.

Он отметил, что прежде всего вакцинировать необходимо работников ключевых сфер общества и лиц, которым грозит повышенный риск заболевания, включая летними и людьми с сопутствующими заболеваниями.

Гебреесус подчеркнул, что вакцинация всего населения в некоторых странах нецелесообразна.

"Национализм с вакциной продлит пандемию, а не сократит ее", – заявил он.

"Это не просто моральный императив или императив в области здравоохранения, а также экономический императив", – добавил глава ВОЗ.

По его словам, если вирус продолжит убивать людей в странах с низким или средним уровнем доходов, то экономическое восстановление окажется под угрозой.

If and when we have an effective #COVID19 vaccine, we must also use it effectively.



I will repeat again: vaccine nationalism will prolong the pandemic, not shorten it. pic.twitter.com/lPlqvakkyh