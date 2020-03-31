Маски поступят в аптеки: в Украину из Китая прибыли еще 100 тысяч тестов

В аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Уточняется, что груз должен пройти санитарные и таможенные процедуры, после чего его направят в больницы и лаборатории во все регионы страны.

В Украину из Китая прибыли медицинские маски. Иллюстрация pixabay.com

Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы. Медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.

Как писал OBOZREVATEL, в связи с пандемией с апреля в Украине поднимут зарплаты медикам.

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