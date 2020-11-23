Мы дошли до предела, – экс-замглавы Минздрава о сортировке украинцев с COVID-19

Украина стоит на грани введения протокола сортировки больных COVID-19, когда врачам придется оказывать помощь лишь части пациентов.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" сообщила заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах Наталья Лисневская. Она также пояснила, что означает этот протокол.

"Медицинская сортировка – это процесс, когда врач или другой специалист вынужден выбрать, кому оказывать медицинскую помощь, а кому нет", – сказала эксперт.

Она отметила, что подобный сценарий наблюдался в Италии. Там в начале пандемии сортировали больных по возрасту.

"Сразу в медицинской карте видно, что если у пациента много сопутствующих заболеваний, то вероятность выздороветь очень низкая. Брали на лечение тех, у кого вероятность выздоровления была выше", – сказала бывшая заместитель главы Минздрава.

Как уточнила она, критериев медицинской сортировки может быть очень много. Конкретных показателей в Украине не прописано. "Слава богу, Украина не нуждалась в медицинской сортировке как таковой, хотя такой термин есть", – отметила Лисневская.

Эксперт подчеркнула, что все врачи и инфекционисты уже говорят, "что мы дошли до предела".

Так, тяжелая ситуация наблюдается из-за нехватки коек с подведенным кислородом, необходимым пациентам с тяжелым течением коронавирусной болезни.

"То, что отчитываются, что 60% занятых коек – это из общего количества. А специализированные кровати на сегодня уже почти все заняты. Это довольно тяжело", – заявила Лисневская.

Как писал OBOZREVATEL, ранее главврач госпиталя МВД Юрий Сак заявил, что без нового локдауна Украина может не справиться с пандемией. Он также сказал, что вводил бы жесткий карантин, не дожидаясь 15 тысяч новых инфицированных в сутки.