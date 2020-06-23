COVID-19 не ослабнет: эпидемиологи рассказали об особенностях второй волны пандемии

Эпидемиологи рассказали об отличиях второй волны коронавируса от первой

Вторая волна пандемии коронавируса может стать более масштабной, однако распространение инфекции замедлится в случае соблюдения правил карантина, в частности, социального дистанцирования.

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Вирус SARS-CoV-2 при этом вряд ли мутирует в сторону ослабления. Об этом сообщили британские вирусологи и эпидемиологи, передает "ВВС Украина".

Ученые отметили, что в некоторых случаях вирусы со временем ослабевают: им "выгодно" не убивать своих носителей, чтобы быстрее распространится от одного человека к другому. Подобное, к примеру, произошло с ВИЧ.

"Но гарантий никаких нет, это такая "ленивая" теория некоторых вирусологов", – указал профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.

Кроме того, процесс предполагаемого ослабления вируса может занять длительное время. Пандемия COVID-19 продолжается более полугода, и пока не было явных свидетельств того, что вирус мутировал для скорейшего распространения.

"Мне кажется, вирусу сейчас и так хорошо. У многих людей симптомы легкие или их вообще нет, при этом они могут его распространять, а значит, причин для того, чтобы ослабить собственную силу, в вируса нет", – пояснил профессор.

Исследователи добавили, что индекс репродукции коронавируса (R) – среднее количество людей, которым один инфицированный передает инфекцию – в начале эпидемии был равен трем.

Это значит, что COVID-19 распространялся быстро. Но поведение большого количества людей в ходе пандемии изменилось, к примеру, в плане социальной дистанции, и в этой ситуации сложно представить, что R вируса сильно вырастет.

"Ни в одной стране не будет такого, что карантин просто закончится, и все вернутся к прежней жизни. Даже в странах, где вирус не удалось взять под контроль, например, в Бразилии и Индии, индекс репродукции не достигает трех", – уверен эпидемиолог Адам Кучарски из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Если количество случаев инфицирования снова пойдет вверх, скорее всего, рост будет относительно медленным, считает ученый.

С другой стороны, вторая волна теоретически может оказаться масштабнее первой.

"Но если заболеваемость быстро пойдет вверх, мы сможем снова ввести жесткий карантин для подавления второй волны", – добавил Майк Тилдесли, специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний с Уорикского университета.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые спрогнозировали, что вторая волна пандемии COVID-19 в случае существенного массового ослабления карантина может начаться уже в конце августа или в начале сентября.

Британские вирусологи также заявили, что ослабление карантина может стать главным спусковым крючком новой вспышки коронавируса.