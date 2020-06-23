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COVID-19 не ослабнет: эпидемиологи рассказали об особенностях второй волны пандемии

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
2,1 т.
Коронавирус

Эпидемиологи рассказали об отличиях второй волны коронавируса от первой

Вторая волна пандемии коронавируса может стать более масштабной, однако распространение инфекции замедлится в случае соблюдения правил карантина, в частности, социального дистанцирования.

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Вирус SARS-CoV-2 при этом вряд ли мутирует в сторону ослабления. Об этом сообщили британские вирусологи и эпидемиологи, передает "ВВС Украина".

Ученые отметили, что в некоторых случаях вирусы со временем ослабевают: им "выгодно" не убивать своих носителей, чтобы быстрее распространится от одного человека к другому. Подобное, к примеру, произошло с ВИЧ.

"Но гарантий никаких нет, это такая "ленивая" теория некоторых вирусологов", – указал профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.

Кроме того, процесс предполагаемого ослабления вируса может занять длительное время. Пандемия COVID-19 продолжается более полугода, и пока не было явных свидетельств того, что вирус мутировал для скорейшего распространения.

"Мне кажется, вирусу сейчас и так хорошо. У многих людей симптомы легкие или их вообще нет, при этом они могут его распространять, а значит, причин для того, чтобы ослабить собственную силу, в вируса нет", – пояснил профессор.

Исследователи добавили, что индекс репродукции коронавируса (R) – среднее количество людей, которым один инфицированный передает инфекцию – в начале эпидемии был равен трем.

Это значит, что COVID-19 распространялся быстро. Но поведение большого количества людей в ходе пандемии изменилось, к примеру, в плане социальной дистанции, и в этой ситуации сложно представить, что R вируса сильно вырастет.

"Ни в одной стране не будет такого, что карантин просто закончится, и все вернутся к прежней жизни. Даже в странах, где вирус не удалось взять под контроль, например, в Бразилии и Индии, индекс репродукции не достигает трех", – уверен эпидемиолог Адам Кучарски из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Если количество случаев инфицирования снова пойдет вверх, скорее всего, рост будет относительно медленным, считает ученый.

С другой стороны, вторая волна теоретически может оказаться масштабнее первой.

"Но если заболеваемость быстро пойдет вверх, мы сможем снова ввести жесткий карантин для подавления второй волны", – добавил Майк Тилдесли, специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний с Уорикского университета.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые спрогнозировали, что вторая волна пандемии COVID-19 в случае существенного массового ослабления карантина может начаться уже в конце августа или в начале сентября.

Британские вирусологи также заявили, что ослабление карантина может стать главным спусковым крючком новой вспышки коронавируса.

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  1. /Общество