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9 мая • обновлено в 07:42
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Covid-19: названо самое опасное место в доме

2.1т
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Самым опасным местом в многоквартирном доме с точки зрения заражения коронавирусом Covid-19 является лифт.

"Причем, не кнопка лифта – на кнопку можно нажать ключом. Самое опасное – это воздух лифта", – рассказал OBOZREVATEL экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

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"Кто-то спустился с десятого этажа на первый, дверь открылась, он вышел, а вы раз – и зашли", – пояснил медик.

"Поэтому, даже если вы живете на высоком этаже, старайтесь потихоньку ходить пешком", – посоветовал он.

Самое опасное место в доме - лифт

Самое опасное место в доме - лифт

Как писал OBOZREVATEL, американские ученые считают, что коронавирус может распространяться через "аэрозольные испражнения", когда люди смывают унитаз при поднятой крышке. Вирус может быть обнаружен в кале пациентов, и при смывании капли могут оседать на различных поверхностях ванной комнаты.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Эксклюзив
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