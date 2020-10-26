COVID-19 может спровоцировать бесплодие у мужчин – ученые

Перенесенный COVID-19 может негативно сказаться на мужском репродуктивном здоровье и привести к бесплодию или же пониженной фертильности будущих поколений.

Такое предположение высказали российские ученые. Так, член Академии наук РФ, председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявила, что у мальчиков, поборовших коронавирус, изменяется сперматогенез, передает "РИА Новости".

По ее словам, обследование детей после перенесенного заболевания, в том числе бессимптомного, показало снижение когнитивных функций на 30%.

"Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений", – заявила Намазова-Баранова.

Она призвала обязательно наблюдать за детьми, которые перенесли COVID-19.

Кроме того, как пишут "Вести", главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что у мужчин, которые болели COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, затем могут появиться аутоиммунные заболевания, приводящие к бесплодию.

При этом предполагается, что фертильность мужчин, то есть возможность иметь потомство, может восстановиться в ходе сперматогенеза, который длится в среднем три месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Канаде разработали экспресс-тест для обнаружения вируса SARS-CoV-2 в сточных водах. Как считают ученые, это позволит контролировать распространение патогена.