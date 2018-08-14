"Чтобы шло от корней": Гриценко сказал, что нужно украинскому спорту

Развитие украинского спорта должно идти "от корней" - от отечественных спортивных школ; государство должно опираться на тех, кто "этим горит", и создавать для них необходимые условия.
Такое мнение в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne высказал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.
"Классная новость. Всегда приятно, когда об Украине говорят не в терминах коррупции, оффшоров, а когда человеческий фактор включается", - сказал он, комментируя победу молодежной сборной Украины по бейсболу на чемпионате Европы.
Отвечая на вопрос, существует ли спорт без политики, Гриценко заметил: "По духу - да, но когда какие рубежные моменты, то оно все равно сказывается, потому что в действительности украинский флаг, украинский гимн, когда он звучит на выдающихся соревнованиях и звучит первым - это уже политика. Это уже наши лучшие достижения несутся по планете. В этом смысле послы доброй воли, надежды, уверенности, победы - это классно".
В то же время политик подчеркнул: "Желательно, чтобы это шло от корней". В этом контексте он напомнил об отечественной спортивной школе и "людях-драйверах", которые "горят" желанием высших спортивных достижений.
Гриценко напомнил об известных украинских гандбольных тренерах – Игоре и Зинаиде Турчиных, команда которых неоднократно становилась чемпионом мира, которая "побеждали всех и все, что только можно, причем, с разгромным счетом".
Как убежден политик, государство должно оказывать поддержку таким людям и создавать необходимые условия. "Когда выходят на такой уровень, здесь надо помогать. Они не могут быть в нищете. Здесь целый комплекс", - сказал он.
Как писал OBOZREVATEL, президент Федерации бейсбола и софтбола Украины Андрей Николаенко, говоря о победе украинских бейсболистов, заявил: "Наши игроки сделали невозможное. Они победили в полуфинале британцев, которые были до этого непобедимы, а в финале одолели хорватов, обеспечив нашей команде путевку в дивизион "А" сильнейших команд Европы".