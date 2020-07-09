Что делать украинцам после возвращения из "красной зоны": озвучен алгоритм

Граждане, которые возвращаются в Украину из стран "красной зоны", должны пройти обязательную самоизоляцию с помощью приложения "Действуй дома".

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Она длится 14 дней, однако существует возможность пройти тест на коронавирус и не самоизолироваться. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

Он отметил, что сделать ПЦР-тест можно в любой частной лаборатории, которая аккредитована Центром общественного здоровья.

"В случае отрицательного теста, лаборатория сразу сообщает в ЦОС и автоматически в приложение "Действуй дома", и этот человек прекращает самоизоляцию. Важно, чтобы при сдаче теста был предоставлен соответствующий номер телефона", – подчеркнул Степанов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, киевский врач сказал, что COVID-19 не представляет страшной опасности, ведь у многих зараженных болезнь протекает в легкой бессимптомной форме.